Prisco, Petri eroe caduto per difendere la legalità

(ANSA) - TUORO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 02 MAR - "Un ricordo doveroso di chi è caduto in servizio, di una memoria collettiva molto sentita in Umbria": così il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco oggi a Tuoro sul Trasimeno dove è stato commemorato il sovrintendente della polizia di Stato Emanuele Petri ucciso in servizio 20 anni fa. "Un ricordo formale non solo da parte della polizia ma di tutto lo Stato di un eroe caduto per difendere la legalità" ha aggiunto.

Ricordando come il sacrificio di Petri portò a recuperare elementi considerati decisivi per le indagini sulle nuove Brigate rosse, Prisco ha detto che "ancora non bisogna abbassare la guardia rispetto al terrorismo". "La lotta all'eversione resta una priorità" ha aggiunto. (ANSA).