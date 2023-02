Salvini a Gewessler: 'Sul Brennero basta divieti inaccettabili'

Basta con "gli inaccettabili divieti austriaci al Brennero", altrimenti l'Italia continuerà a chiedere una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini all'omologa austriaca Leonore Gewessler nel corso del bilaterale che ha aperto la giornata del Consiglio informale dei ministri Ue a Stoccolma, durante un incontro, si legge in una nota, che: "durato mezzora, è stato estremamente franco".

Secondo quanto riporta una nota del Mit, Matteo Salvini ha elencato i dati, "ricordando che la qualità dell'aria è in costante miglioramento nonostante l'incremento del traffico. A fare la differenza è il ricambio del parco mezzi, anche grazie agli sforzi delle imprese di autotrasporto". Per Salvini, l'Italia "è pronta a discutere di tutto ma il prerequisito è la cancellazione dei divieti unilaterali" imposti da Vienna dal 2003 e che "violano i Trattati". "Attendiamo una parola definitiva e chiara da parte della Commissione Ue, inspiegabilmente molto attenta sui balneari mentre da anni non interviene sulle violazioni al Brennero", conclude Salvini.