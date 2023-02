Casalino, pentito di non essermi candidato alle politiche

"La mia candidatura alle politiche? Sono pentito di non aver partecipato". A dirlo, in un'intervista alla trasmissione 'Belve' su Rai 2, è il responsabile della comunicazione M5s, Rocco Casalino.

Incalzato sui motivi della mancata candidatura, lui risponde: "L'ho fatto per il bene di Conte e del movimento. Ma mi sono pentito". E alla domanda se lui ha rinunciato perché non si è sentito sostenuto dal movimento o perché Conte non voleva, Casalino replica: "Conte mi ha detto scegli tu, ma è meglio se resti nella comunicazione".



"Quanto mi deve Conte? Parte della mia vanità direbbe che ci sono io dietro ma non è così". E quando gli viene chiesto se oggi si sente abbandonato da Conte, dichiara: "Non mi sento abbandonato. Ha un ruolo diverso ma la sua comunicazione la curo ancora. Non c'è stato nessun allontanamento".