Da Meloni a Fratoianni, come la politica ha accolto la neo segretaria del Pd Elly Schelin

Dalla premier Giorgia Meloni al neo eletto segretario di + Europa Riccardo Magi, passando per l'ex premier Giuseppe Conte leader di M5s Giuseppe Conte, come hanno accolto la notizia dell'elezione di Elly Schlein come nuovo segretario del Partito democratico.

Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l'elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro. Lo afferma la premier Giorgia Meloni

"Elly Schlein è una buona notizia, che rafforza la prospettiva di un'alleanza progressista forte e plurale. L'Italia ha davanti sfide cruciali per affrontare le quali è necessario battere la destra con un progetto politico alternativo e di cambiamento: insieme, coinvolgendo tanti e tante, possiamo farlo". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "A Elly e a tutta la comunità democratica - prosegue il leader di SI - che ha ribaltato i pronostici della vigilia i più sinceri auguri di un buon lavoro, miei e dei compagni e delle compagne di Sinistra Italiana. Lavoriamo insieme per costruire l'alternativa progressista - conclude Fratoianni - al governo più a destra della storia repubblicana".

"Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misure del Conte 2 su lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio con la vuota agenda Draghi. Su questi temi noi abbiamo già da tempo progetti chiari". Lo scrive su Twitter il presidente del M5s Giuseppe Conte.

"Buon lavoro a Elly Schlein, nuova segretaria del Partito Democratico. Il risultato di ieri è un elemento di chiarezza. Per noi è l'ennesima conferma: costruire la casa dei riformisti è sempre più impellente, sempre più necessario. Noi siamo pronti. Questa è la strada". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. E il leader di Azione, Carlo Calenda, su Twitter aggiunge: "Dopo l'elezione di Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; Fdi guida la destra; il Terzo Polo che rappresenta riformisti, liberal democratici e popolari. Domani partirà un cantiere aperto e inclusivo per arrivare a un partito unico. Porte aperte".

Auguri di buon lavoro a Elly Schlein per la sua elezione a Segretaria del Pd. Su libertà civili, legalità e accoglienza potremo lottare insieme con iniziative concrete. Sperando che il Pd finalmente passi dalle parole ai fatti. Noi di Più Europa ci siamo e ci siamo sempre stati", così su Twitter il Segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Congratulazioni a Elly Schlein, eletta nuova segretaria del Partito democratico. Buon lavoro Elly!". E' il tweet pubblicato poco fa dall'ex presidente della Camera Roberto Fico, del M5s.

"Congratulazioni a Elly Schlein, prima donna a guidare il Pd. Un sentito augurio di buon lavoro in Italia e in Europa. Hai tutto il sostegno dei Socialisti e Democratici". Così la capogruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, dopo l'annuncio dei risultati delle primarie del Pd. "Oggi grande giornata di democrazia e partecipazione con un forte sguardo al futuro di cui siamo davvero fieri", aggiunge via Twitter Garcia Perez.