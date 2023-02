Vaticano: Nordio e Mantovano ad apertura Anno giudiziario

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 25 FEB - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano partecipano in Vaticano alla cerimonia di inaugurazione del 94/o Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. "Mi rallegro per la presenza di diversi rappresentanti dei più alti organi giurisdizionali dello Stato italiano, che saluto e ringrazio, auspicando che questa occasione possa aiutare la conoscenza e il dialogo fra persone impegnate nel mondo delle istituzioni e in particolare della giustizia", ha detto papa Francesco nel suo intervento. (ANSA).