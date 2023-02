Dl Ong: Molteni, Italia unico Paese che fa soccorsi in mare

"In tema di immigrazione, di diritto umanitario, il nostro paese non deve prendere lezioni da nessuno. Se c'è un paese che fa canali umanitari è l'Italia, gli altri Paesi europei non li fanno e questo è un motivo di orgoglio". Così in Aula al Senato il sottosegretario Nicola Molteni interviene in replica sul dl Ong. "Siamo l'unico paese - aggunge - che fa soccorsi in mare grazie alla guardia costiera e alla guardia di finanza". "Non si può accusare un paese - incalza il sottosegretario - di voler fare un decreto per incentivare le morti in mare. La dignità del nostro paese non lo può accettare".



"E' stato definito decreto non umanitario, non vuole criminalizzare nessuno, ma vuole regolarizzare l'attività di soccorso in mare rispetto alla quale si pongono regole". Così Molteni interviene in replica sul dl Ong. "Queste decreto - prosegue - pone regole di condotta in conformità alle regole del diritto del mare, chiunque è in difficoltà nel mare va salvato, questo è un diritto sacro santo. In mare non si fa morire nessuno".



"La difesa dei confini è una prerogativa dello Stato e non di organizzazioni private straniere e credo che i soccorsi in mare debbano essere fatte dallo Stato perché ritengo che un governo serio abbia il diritto di decidere se delegare o no soggetti stranieri e noi non diamo deleghe in bianco per fare ciò che fa in modo opportuno il nostro paese", afferma Molteni.