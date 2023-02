Bonaccini, elettori Pd scelgono non su genere ma affidabilità

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La scarsa presenza di donne leader "è un problema della politica italiana, tanto è vero che Meloni è una bella eccezione. Io credo che si sceglie chi debba guidare un partito o un comune, non sulla base del genere ma delle qualità che si assegnano a chi si candida. Tre anni fa vinsi le elezioni Regionali su Lucia Borgonzoni e gli elettori non decisero in base al fatto che dovesse essere un uomo o una donna a guidare la Regione, ma a chi fosse più affidabile". Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, intervistato al Tg 1 mattina.

"Se io diventerò segretario - ha proseguito - chiederei a Elly Schlein di dare una mano; non mi permetterei mai di dire in che ruolo perché lo si deciderebbe insieme. Se prevalesse Elly io, senza chiedere niente per me e se lei vorrà, darò una mano perché ne abbiamo viste troppe in questi anni di liti nel partito. Io nel 2009 mi candidai alla segreteria regionale con le primarie. Vinsi e agli sfidanti chiesi di entrare in segreteria, ci fu una gestione unitaria, con risultati non proprio disprezzabili visto che avevamo vinto praticamente tutto". (ANSA).