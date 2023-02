Romeo, armi all'Ucraina? Evitare conflitto diretto con Mosca

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "E' giusto sostenere l'Ucraina anche a livello militare tanto è vero che abbiamo votato tutti i provvedimenti. Giusto, sacrosanto difendere il diritto dell'autodeterminazione di uno Stato sovrano come l'Ucraina. Poi attenzione a non inviare armi che rischino di trascinare l'alleanza atlantica in un conflitto diretto con la Russia.

Perché questo vorrebbe dire far scoppiare la guerra nucleare. Ci vuole prudenza. Usiamo la ragione e usiamo meno la propaganda bellicistica". Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, ad Agorà Rai Tre. (ANSA).