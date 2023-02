Sindaco Norcia, superbonus fondamentale per la ricostruzione

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 FEB - "Il superbonus per il cratere terremotato del Centro Italia è fondamentale per garantire il proseguo della ricostruzione, magari adottando un sistema diverso da quello finora praticato": a dirlo all'ANSA è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Il commissario straordinario Guido Castelli ci ha garantito che è in corso l'interlocuzione con il Governo per trovare una soluzione per i nostri territori" spiega.

"A mio avviso - sostiene ancora Alemanno - si potrebbe adottare il sistema che il cittadino ceda il credito di imposta direttamente alle imprese che possano così portarlo in detrazione dei redditi nell'anno in corso. Pensare che sia il cittadino a portarlo in detrazione è impossibile, soprattutto quando ci troviamo dinanzi a persone anziane e cifre elevate".

Il sindaco di Norcia ipotizza anche un piano B qualora il superbonus non sia più nella disponibilità. "Per coprire gli inevitabili accolli economici per completare la ricostruzione degli edifici - conclude Alemanno - si potrebbe immaginare di creare un fondo da cui attingere le risorse per coprire le spese eccedenti". (ANSA).