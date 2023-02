Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà ricevuto da Joe Biden alla Casa Bianca il prossimo 3 marzo. Lo ha annunciato la portavoce dell'amministrazione Usa.

"A un anno dalla brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Biden e Scholz discuteranno dei nostri sforzi per sostenere Kiev, imporre costi a Mosca per la sua aggressione e rafforzare la sicurezza transatlantica", ha affermato la Casa Bianca in una nota sulla visita del cancelliere tedesco negli Stati Uniti il prossimo 3 marzo.