Pacco sospetto vicino palazzo Chigi, non c'è esplosivo

Artificieri al lavoro per un pacco sospetto in via dei Sabini a Roma, a due passi da Palazzo Chigi.

Per questo motivo la strada è chiusa e i giornalisti, convocati per la conferenza stampa post Consiglio dei ministri nella sala polifunzionale del palazzo sopra la Galleria Alberto Sordi, sono stati fatti entrare dall'ingresso diverso da quello consueto.

Non conterrebbe esplosivo il pacco sospetto ritrovato in via dei Sabini a Roma. E' quanto si apprende da fonti della questura di Roma dopo l'esame del pacco da parte degli artificieri. "E' stato un falso allarme" si sottolinea.