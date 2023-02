Regione Lazio, chi sono i 51 nuovi consiglieri della Pisana

Ecco, dai dati del Viminale, come sarà composto il nuovo Consiglio regionale del Lazio. I dati e il riparto, sottolinea il sito del ministero, sono comunque ancora provvisori: 5299 sezioni su 5306, con alcune sezioni mancanti a Colleferro (RM), Torrice (FR), Cervaro (FR), Piglio (FR) E Fabrica di Roma (VT), i cui atti sono stati inviati all'Ufficio centrale per il completamento delle operazioni.

Inoltre bisognerà considerare eventuali rinunce che potrebbero far scattare, nei prossimi giorni, i relativi subentri che potrebbero modificare l'elenco dei nominativi.

L'Aula della Pisana conta 51 consiglieri, tra i quali il governatore eletto. La maggioranza sarà composta da 31 consiglieri: FdI 22, Lega 3, FI 3, Civica Rocca 1, Udc 1, più appunto Francesco Rocca. L'opposizione conterà dunque 20 consiglieri: Alessio D'Amato (di diritto), Pd 10, Terzo Polo 2, Civica D'Amato 1, Verdi-Sinistra 1, M5s 4, Polo progressista 1.

Saranno 22 quelli di FdI, di cui 13 a Roma (Giancarlo Righini, Micol Grasselli, Massimiliano Maselli, Marco Bertucci, Fabrizio Ghera, Emanuela Mari, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Roberta Angelilli, Laura Corrotti, Marika Rotondi, Flavio Cera e Maria Chiara Iannarelli) 2 a Frosinone (Daniele Maura e Alessia Savo), 3 a Latina (Enrico Tiero, Elena Palazzo e Vittorio Sambucci), 2 a Rieti (Michele Nicolai ed Eleonora Berni) e 2 a Viterbo (Daniele Sabatini e Valentina Paterna).

La Lega elegge 3 consiglieri: 2 a Roma (Pino Cangemi e Laura Cartaginese) e 1 a Latina (Angelo Tripodi).

Forza Italia elegge 3 consiglieri: 2 a Roma (Fabio Capolei e Diana Magari) e 1 a Latina (Cosmo Mitrano).

La Civica Rocca elegge 1 consigliere (Mario Crea) e 1 l'Udc (Nazareno Neri).

Passando invece all'opposizione, è eletto di diritto consigliere Alessio D'Amato.

Il Pd elegge 10 consiglieri, di cui 7 a Roma (Daniele Leodori, Eleonora Mattia, Emanuela Droghei, Michela Califano, Mauro Alessandri, Mario Ciarla, Rodolfo Lena), 1 a Frosinone (Sara Battisti), 1 a Latina (Salvatore La Penna), 1 a Viterbo (Enrico Panunzi).

Il Terzo Polo si ferma a quota 2, entrambi a Roma: Marietta Tidei e Luca Andreassi.

Per la Civica D'Amato, a Roma, Marta Bonafoni.

Per i Verdi-Sinistra, a Roma, Alessio Pascucci.

Riguardo invece al Movimento 5 Stelle, sono eletti 4 consiglieri, tutti a Roma: Donatella Bianchi, Enzo D'Antò, Adriano Zuccalà e Valerio Novelli.

Il Polo progressista (che appoggiava Bianchi) porta alla Pisana Alessandra Zeppieri, sempre da Roma.