Bonaccini, ora aprire nuovo capitolo, Pd sia centrale

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "La sconfitta di oggi è in continuità con quella delle politiche del 25 settembre scorso, dove un Pd ridotto e un campo progressista diviso regalano un'altra vittoria alla destra, anche quando è in difficoltà". Lo dichiara il candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini.

"Dobbiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno nuovo, dove il Pd torna centrale e attrattivo. Credo che il voto degli iscritti di questi giorni sia già un segnale della voglia di cambiamento e sono convinto che dalle primarie del 26 febbraio verrà un'ulteriore spinta in questa direzione". (ANSA).