Vino: Foti (Fdi), tuteleremo settore agroalimentare

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha ragione a promettere battaglia contro il via libera dell'Irlanda all'etichetta con gli alert sanitari per gli alcolici. Fratelli d'Italia attiverà tutti i meccanismi consentiti in nostro possesso contro questa discriminazione che colpisce una delle eccellenze agroalimentari italiane. Tuteleremo questo settore che rappresenta un pilastro economico, sociale e culturale, fondamentale per il rilancio e la crescita della Nazione". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (ANSA).