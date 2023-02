Pd: Bonaccini al 49,11% e Schlein al 37%

Stefano Bonaccini al 49,11% con 11.997 voti, Elly Schlein al 37% con 9.038 voti, Gianni Cuperlo all'8,47% con 2.070 voti e Paola De Micheli al 5,41% con 2.070 voti. Sono i dati diffusi dalla Commissione nazionale per il Congresso del Pd relativi ai voti nei circoli. "Alla data dell'8 febbraio, hanno già espresso il loro voto 24.518 iscritti", viene spiegato.



La Commissione nazionale per il Congresso del Pd comunica anche che è utilizzabile dagli italiani all'estero la piattaforma per votare on line preregistrandosi da oggi fino alle 14 del 18 sul sito www.primariepd2023.it