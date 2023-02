Meloni incontra il premier etiope

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il primo Ministro della Repubblica Federale e Democratica dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali. Il presidente etiope è stato accolto dal picchetto d'onore. Al termine dell'incontro sono previste dichiarazioni alla stampa.

"Abbiamo in programma nelle prossime settimane una missione in Etiopia: andremo io ed alcuni ministri del governo e vorremmo che fosse accompagnata anche da imprenditori italiani, ora individueremo la data e la organizzeremo in tempo rapido". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell'incontro con il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali.