Cospito, Salvini: 'Se te lo hanno dato il 41 bis, te lo fai'

"Credo che il caso Donzelli-Delmastro debba essere chiuso. C'è un gran giurì alla Camera che dovrà decidere se ci sono stati comportamenti errati o meno. L'invito ad abbassare i toni deve essere accolto da tutti. Noi di FI non abbiamo mai alzato i toni. Lavoriamo per l'unità del governo e per dare risposte concrete. Dobbiamo preoccuparci di questo". Lo dice il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, arriva

ndo alla kermesse del centrodestra a favore di Francesco Rocca.

"Adesso noi dobbiamo dimostrare grande senso di unità dello Stato perché quando si offende e si attacca il Capo dello Stato l'attacco non è contro il governo ma contro le istituzioni. Non dobbiamo drammatizzare ma neanche sottovalutare i pericoli. Non si cambia il 41 bis. Adesso dobbiamo andare avanti con l'azione del governo, risolvere i problemi concreti dei cittadini".

"Le parole di Giorgia Meloni sono parole sbagliate perché i toni li ha alzati Fratelli d'Italia facendo un atto che dimostra scarso senso dello Stato. Dopodiché anche basta". Così il leader di Azione Carlo Calenda prima di un evento elettorale a Milano, tornando sulle polemiche degli ultimi giorni tra maggioranza e opposizione sul 41bis. "Vogliamo fare una mozione di censura a Delmastro e Donzelli? Facciamola - aggiunge Calenda - poi chiudiamo questa storia e iniziamo a parlare di sanità, economia e istruzione perché sono i grandi temi di questo Paese".

"Se te lo hanno dato il 41 bis te lo fai. Se qualcuno inneggia alla lotta armata non è un diritto ma un dovere che questo non parli all'esterno, non parli ai giovani". Lo afferma il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, durante suo intervento alla kermesse a favore di Francesco Rocca.