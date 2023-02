Meloni: 'mai detto allergica a Germania, ho fallito col tedesco...'

"Che io avrei detto di essere 'allergica alla Germania' francamente non ne ho memoria, non so quando avrei detto questa cosa. Io ho detto che l'unica lingua che non sono riuscita a imparare è il tedesco e lo confermo, sul tedesco ho fallito, ma non perchè fossi allergica, ma perchè è una lingua complessa....". Così la premier GIorgia Meloni dopo l'incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Poco prima in conferenza stampa un giornalista tedesco le ha chiesto perché avrebbe detto di essere "allergica alla Germania". La premier ha risposto con un gesto della mano come dire: 'quando mai?' e una faccia sorpresa, rivolta a Olaf Sholz.