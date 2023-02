Tajani: "Minaccia anarchica sull'Italia, l'ultima da Caracas"

Con la vicenda di Alfredo Cospito "c'è una minaccia anarchica, e l'ultima viene da Caracas, dove il console ci ha riferito che un ex deputato di Maduro sta invitando a manifestare di fronte alle nostre sedi diplomatiche per sostenere Cospito 'amico della causa'". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di 'Casa Italia' proposto nel palinsesto di Rai Italia.

"Non è un bel segnale, è un messaggio negativo contro lo Stato italiano", ha spiegato Tajani a margine. "Si tratta di un ex parlamentare chavista che ora fa il conduttore radiofonico. Questo messaggio certamente non fa bene alla stabilità, non fa bene perché sono messaggi negativi che vanno a sostegno di una persona che è detenuta per reati di terrorismo", ha evidenziato il ministro.

Fazzolari: c'è chi auspica una trattativa Stato-anarchici - "Solidarietà a Meloni e Crosetto per le gravissime minacce ricevute dai terroristi anarchici. Dopo aver rivendicato la liberazione del criminale Cospito e la cancellazione del 41 bis per tutti, mafiosi compresi, anarchici alzano ulteriormente il tiro chiedendo la fine del sostegno italiano all'Ucraina. Stiamo assistendo ad una preoccupante escalation. anche frutto della poca fermezza con cui alcune forze politiche e parte della stampa hanno preso le distanze da questi criminali. Il Governo non si lascia intimidire e non cede alle richieste di trattativa Stato-terroristi anarchici che qualcuno auspica". Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all'Attuazione del programma.