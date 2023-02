Meloni: 'Solidarietà al Tg2 per l'aggressione subita al carcere di Opera'

'Tengo ad esprimere totale solidarietà al giornalista Stefano Fumagalli e alla troupe del Tg2 per l'aggressione subita ieri davanti al carcere di Opera. Ringrazio le Forze dell'ordine per essere intervenute evitando il peggio". Lo scrive la premier Giorgia Meloni su Twitter. Il tweet della premier è una delle numerose espressioni di solidarietà da parte degli esponenti politici nei confronti del giornalista e della troupe del Tg2 che iesi sono stati aggrediti davanti all'istituto penitenziario dove è stato trasferito Alfredo Cospito. Messaggi di sostegno sono giunti dal presidente del Senato, Ignazio La Russa; dal vicepremier Matteo Salvini; dal capogruppo di Forza italia Cattaneo; dal capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi e dal gruppo parlamentare del Pd.

"A 200 metri da qui abbiamo visto una ventina di persone che lanciava oggetti contro il carcere, erano tutti a volto coperto", ha spiegato Fumagalli in collegamento da Opera, introducendo il servizio in cui si sentivano le grida dei manifestanti, fino al momento in cui la telecamera si è abbassata. "Mentre si gridava alla libertà siamo diventati anche noi bersaglio del lancio di petardi e di oggetti, poi siamo stati inseguiti da almeno tre individui attraverso i campi e siamo fuggiti correndo velocemente. Per fortuna sono arrivate le forze dell'ordine e tutto si è risolto, ma ci sono stati momenti di alta tensione qui al carcere di Opera"