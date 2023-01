Scuola: stop a voti sotto 4, il 70% dei docenti non è d'accordo

Due docenti su tre non sono d'accordo con la proposta di non assegnare in pagella voti inferiori al quattro: non la ritengono una pratica educativa. È quanto emerso dall'ultimo sondaggio della Tecnica della Scuola, proposto per meglio comprendere cosa ne pensino gli addetti ai lavori sull'iniziativa portata avanti dall'assessore provinciale alla scuola in lingua tedesca in Alto Adige, Philipp Achammer.

Alle risposte del sondaggio hanno partecipato poco meno di mille lettori: in prevalenza a dire la loro sono stati insegnanti (il 73.8% delle risposte), mentre il 14.5% sono stati genitori, il 9.2% dirigenti scolastici e il resto appartenenti alla categoria "altro" composta da studenti, personale Ata e lettori non addetti ai lavori. Tra i docenti ben 70% non si è detto d'accordo con la proposta.

Tra i genitori, dirigenti scolastici e tutti gli altri che hanno partecipato al sondaggio, si è registrata maggiore incertezza: infatti, a dire di non essere favorevole a non assegnare voti inferiori al quattro è stato all'incirca il 50% dei partecipanti.

Molti dei partecipanti al sondaggio hanno motivato il loro 'no' alla proposta. Non pochi infine sono stati i commenti favorevoli, anche per la cancellazione del voto in generale.