Ryanair sta assumendo un numero significativo di piloti e personale di cabina ucraini per assicurarsi che sia la compagnia pronta a tornare nel Paese non appena la guerra con la Russia finirà.

L'azienda è "molto impegnata a tornare in Ucraina non appena sarà sicuro farlo", ha dichiarato l'amministratore delegato Michael O'Leary, citato da Sky News. "Stiamo assumendo un certo numero di piloti ucraini e personale di cabina appositamente per poter... ripristinare le basi in Ucraina", ha aggiunto.