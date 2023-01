Meloni, Polis-Casa di Poste nasce per unire l'Italia

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Questo è un progetto che insegna: il messaggio che si manda è che noi vogliamo unire l'Italia, rafforzare i legami, ricucire il tessuto fra città più grandi e piccole, garantire a tutti i cittadini lo stesso identico diritto ad accedere ai servizi in maniera semplice e veloce. Non ci rassegniamo all'idea che ci siano territori e servizi di serie A e B. Una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presentazione del Progetto 'Polis-Casa dei servizi digitali' di Poste Italiane. (ANSA).