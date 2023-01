Giorno della Memoria: Sami Modiano, finché avrò vita parlerò ai giovani

"Sono un sopravvissuto alla deportazione, avevo 14 anni quando sono stato mandato a Birkenau. Ho perso tutti quanti della mia famiglia ma in realtà ho perso in tutto 2000 persone, ossia quelle che facevano parte della piccola comunità ebraica di Rodi, da cui io provengo. Io rappresento ancora questa comunità. Fino a quando avrò forza e vita trasmetterò ai ragazzi quello che è stato. Ho fiducia e speranza in chi verrà dopo di noi". Lo ha detto Sami Modiano, 92 anni, testimone della Shoah, dopo aver visitato in anteprima con il ministro della Cultura Sangiuliano e il sindaco di Roma Gualtieri la mostra "L'inferno nazista. I campi della morte di Belzec, Sobibor e Treblinka" in programma a Roma dal 27 gennaio alla Fondazione Museo della Shoah.

In occasione del Giorno della memoria, il Senato pubblica sul proprio sito un video inedito di Sami Modiano dal titolo: 'La lacrima di un sopravvissuto'. Il dossier, che il sito di Palazzo Madama dedica al ricordo dell'Olocausto, è ricco anche di immagini e di scritti: dal racconto dell'incontro tra gli studenti con Sami Modiano a Palazzo Giustiniani, nella sala dove avvenne la firma della Costituzione, ai vari interventi in Aula della senatrice a vita Liliana Segre. Poi, si ricordano le varie leggi e risoluzioni sul tema: dalla legge istitutiva del Giorno della Memoria a quella più recente, appena approvata dal Parlamento, con la quale si crea un Fondo presso il ministero dell'Istruzione per promuovere e incentivare i viaggi degli studenti nei luoghi dello sterminio. E, sempre sul sito, si può vedere il filmato, realizzato dal Senato in collaborazione con bambini e ragazzi della scuola ebraica di Roma, proprio sul Giorno della Memoria.



E le loro testimonianze sono accompagnate dalla lettura, da parte degli studenti che hanno visitato Palazzo Madama, di brani scelti per ricordare e trasmettere la memoria dell'Olocausto. A questo, è collegato anche un altro 'speciale', messo a punto dall'ufficio stampa del Senato, quello sul rastrellamento del ghetto avvenuto il 16 ottobre del 1943. Con le testimonianze di Liliana Segre, Primo Levi, Hannah Arendt, Elie Wiesel, Etty Hillesum, Bruno Bettelheim. Di Primo Levi, lo straordinario scrittore vittima della persecuzione nazista, è pubblicata anche una intervista del 1983.

Quindi, prima dei vari interventi della Segre in Aula, si sottolinea l'orrore delle leggi razziali e come vennero poi abrogate ed il dibattito che l'allora presidente del Senato Giovanni Spadolini promosse tra gli storici sul tema della reintegrazione dei diritti dei cittadini attraverso l'analisi degli interventi legislativi che condussero all'abrogazione di quei provvedimenti. Infine, un altro ricordo: quello del convegno che si tenne, sempre al Senato, il 13 ottobre 2010 dal titolo "La memoria e l'immagine" i cui atti sono stati raccolti in un volume. A quell'incontro parteciparono, tra gli altri, Alberta Levi Temin e Piero Terracina, che parlò a lungo della sola donna ebrea tornata viva dopo il rastrellamento del 16 ottobre '43: Settimia Spizzichino.