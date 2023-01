Schlein a Salvini, cannabis legale toglie terreno a criminalità

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Noi intanto ci preoccupiamo di non far ridere le mafie. La legalizzazione della cannabis sottrae terreno alla criminalità organizzata, mentre alzare il tetto al contante e smantellare il codice appalti la agevola. Sono scelte". Lo scrive su Twitter la deputata e candidata alla guida del Pd, Elly Schlein, in risposta a un post del leader dalla Lega Matteo Salvini. (ANSA).