Meloni commissaria FdI Roma, via un rampelliano arriva Donzelli

La federazione di Fratelli d'Italia di Roma è stata commissariata dalla presidente Giorgia Meloni, nominando Giovanni Donzelli commissario. Come riportato da alcuni quotidiani, la decisione è avvenuta ieri. Nella missiva, indirizzata anche all'ormai ex segretario romano di area Rampelli, Massimo Milani - con oggetto Nomina a Commissario Roma città - la leader di FdI scrive: "Caro Giovanni, ringraziando Massimo Milani per il prezioso lavoro svolto sul territorio, considerata la campagna elettorale per le regionali e anche la necessità di gestire con terzietà la corsa alle preferenze, sentito il Coordinatore regionale Paolo Trancassini, ti comunico che ho provveduto a nominarti Commissario di Fratelli d'Italia per Roma città. Sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell'interesse del partito e della sua crescita. Ti auguro buon lavoro", si legge nella lettera.

Il commissariamento, secondo quanto riportano i quotidiani, arriva dopo un appuntamento elettorale per le regionali del Lazo organizzato dai "Gabbiani" di Rampelli domenica scorsa al teatro Brancaccio ed è letto come un ennesimo colpo al vice presidente della Camera dopo l'esclusione da qualsiasi ruolo di governo e la virata su Rocca per la corsa alla presidenza del Lazio.