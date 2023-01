Guterres ai talebani: "Revocare il divieto di istruzione alle donne"

"E' il momento di porre fine a tutte le leggi e pratiche discriminatorie che ostacolano l'accesso all'istruzione".

Lo scrive in un tweet il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres che, in occasione della Giornata mondiale dell'istruzione torna a chiedere "ai talebani di revocare l'oltraggioso e controproducente divieto di accesso all'istruzione secondaria e superiore per le ragazze e le donne in Afghanistan".

Now is the time to end all discriminatory laws and practices that hinder access to education.



I call on the Taliban to reverse the outrageous and self-defeating ban on access to secondary and higher education for girls & women in Afghanistan. #EducationDay