Cina: a Mohe temperatura scende a record -53 gradi

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La temperatura nella città più settentrionale della Cina - Mohe, nella provincia nord-orientale di Heilongjiang - è scesa a meno 53 gradi, il livello più basso mai registrato, battendo il record precedete di meno 52,3 gradi risalente al 1969.

Il minimo storico in questa città vicina alla Siberia russa, conosciuta come il 'Polo Nord della Cina', è stato registrato dall'Ufficio meteorologico di Heilongjiang alle 7.00 del mattino di domenica scorsa, primo giorno del nuovo anno lunare. Lo riporta la Cnn.

L'autorità meteorologica cinese ha previsto forti cali delle temperature in alcune zone del Paese. Intanto, nella vicina Russia, la città più fredda del mondo - Yakutsk - ha visto le temperature precipitare a meno 62,7 gradi, le più basse da oltre 20 anni. (ANSA).