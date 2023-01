Amazzonia: partiti gli aiuti umanitari agli indios Yanomami

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 24 GEN - L'Aeronautica militare brasiliana (Fab) ha iniziato a fornire aiuti umanitari alle regioni colpite dalla carestia nei villaggi Yanomami di Roraima, Stato dell'Amazzonia brasiliana: lo rende noto Agencia Brasil, precisando che finora sono arrivate circa 4 tonnellate di cibo.

Nell'occasione, bambini indigeni con segni di malnutrizione sono stati trasportati in elicottero per cure mediche.

Venerdì scorso il ministero della Salute aveva dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di importanza nazionale.

La crisi - secondo le autorità di governo - è dovuta in larga parte all'invasione dei cercatori d'oro, i cosiddetti 'garimpeiros', nella Terra Indigena Yanomami, la riserva più grande del Brasile.

Sabato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha visitato la zona promettendo di porre fine all'estrazione illegale. (ANSA).