Camera, ok a percorso veloce per la pdl sulle detenute madri

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Via libera dell'Aula della Camera, con l'astensione della maggioranza, alla dichiarazione di urgenza ed alla fissazione del termine entro 15 giorni per l'esame della proposta di legge in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. La dichiarazione di urgenza era stata richiesta dal Pd.

I capigruppo di Montecitorio, nella loro ultima riunione, avevano calendarizzato l'esame del testo per il prossimo 25 gennaio. (ANSA).