La forza dell’innovazione contro l’energia moderata (e popolare, come recita uno slogan): quali sono gli elementi che guidano la comunicazione di Stefano Bonaccini e Elly Schlein in corsa per la guida del principale partito di opposizione, il Pd, insieme a Paola De Micheli e Gianni Cuperlo?

Il podcast della serie L’impero dei segni prova a interpretare i messaggi dei due candidati con l’aiuto dell’esperto di comunicazione Alberto De Martini.