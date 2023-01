Usa: compagnie aeree, da guasto impatto su tutti i vettori

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - La compagnia statunitense American Airlines ha affermato che l'interruzione del servizio aereo ha avuto un impatto su "tutti i voli, compresi tutti i vettori", riferisce la Bbc. La United Airlines dal canto suo ha dichiarato che tutti i voli nazionali saranno in ritardo fino a che la Federal Aviation Administration (Faa) non darà ulteriori informazioni. L'aeroporto internazionale Austin-Bergstrom del Texas ha confermato in un tweet che "un'interruzione della Faa sta causando lo stop a terra negli aeroporti in tutto il paese".

Il segretario del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, ha dichiarato di essere in contatto con la Faa e che stanno lavorando per risolvere il problema "in modo rapido e sicuro". (ANSA).