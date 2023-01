Autonomia, Calderoli 'Intesa in Parlamento, nessun blitz'

"C'è la necessità di un passaggio Governo-Regioni, dopodiché ci sarà un parere espresso dal Parlamento, l'intesa definitiva andrà in Parlamento e verrà votata dal Parlamento. Quindi non c'è nessuna fuga in avanti o rischio di blitz". Queste le parole di Roberto Calderoli, parlamentare della Lega e ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ad Agorà Rai Tre, sulle modalità di approvazione delle intese sulle autonomie regionali.



"Bisogna ritornare a spiegare che senza una linea unitaria non faranno nessun passo in avanti. Ma anzi, apriremo una guerra politica durissima". Cosi' il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sull' autonomia differenziata alla cerimonia dei 150 anni del Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II nella Reggia di Portici (Napoli). "La bozza del ministro Calderoli - dice - rappresenta un passo indietro preoccupante rispetto a valutazioni che abbiamo fatto solo qualche giorno fa. Credo che la bozza Calderoli sia molto influenzata dalla scadenza elettorale in Lombardia e in altre regioni".



"Se pensano di spaccare l'Italia ed aumentare le differenze tra Nord e Sud troveranno un muro". Così, sull'autonomia differenziata, il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ad Avellino. "Siamo pronti al confronto però non è accettabile che si passi dal Consiglio dei ministri senza condividere con le Regioni lo schema, un progetto".