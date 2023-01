Provinciali: a Vibo candidato sostenuto da Pd-M5S-Terzo polo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 07 GEN - E' Giuseppe Condello, sindaco di San Nicola da Crissa e coordinatore provinciale di Italia Viva, il candidato civico sostenuto dal centrosinistra alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia.

A sostegno della candidatura civica di Condello, infatti, c'è un campo largo composto oltre che dal Terzo Polo (Italia Viva e Azione), anche Pd, Psi e M5s. In tal senso si sono pronunciati in una nota congiunta Giovanni Di Bartolo, in rappresentanza dei dem, Gianmaria Lebrino, del Partito Socialista Italiano e Domenico Santoro del Movimento 5 Stelle.

"Le forze democratiche, progressiste, riformiste e socialiste - è scritto nel testo sottoscritto dai tre esponenti - nell'ambito dell'elezione del presidente della Provincia di Vibo Valentia, convergendo sulla necessità di costruire una nuova fase di programmazione e condivisione nell'attività di governo dell'Ente, che sia fortemente innovativa e orientata ad un impegno politico progressista e riformista, hanno deciso di sostenere la candidatura civica del sindaco Giuseppe Condello.

Disponibilità al confronto, visione strategica e massima concretezza - riporta ancora il testo - saranno i presupposti per allargare il consenso e proseguire il percorso comune intrapreso. Questa vuole rappresentare una proposta rivolta agli amministratori e al territorio, nonché un laboratorio per costruire un'alternativa di buon governo alla cattiva gestione perpetrata ad ogni livello dalla destra". (ANSA).