Bankitalia: Tajani, contante? E' l'opinione di un dirigente

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - La perplessità di Bankitalia sul tetto al contante "è un'ipotesi di un dirigente della Banca d'Italia, fatta in audizione in Parlamento; è un'opinione come tutte le altre". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a margine dell'evento 'L'Italia delle Regioni' a Milano.

"Io sono assolutamente convinto che l'evasione fiscale non si combatta abbattendo a mille euro o togliendo l'utilizzo del contante perché si farebbe un danno alla nostra economia, bloccando ad esempio gli acquisti da tanti stranieri che sono abituati ad utilizzare il contante - ha aggiunto - . Non credo sia una scelta di libertà. Io uso bancomat e carta di credito normalmente; chi vuole usare il contante deve essere libero di poterlo usare proprio per favorire la crescita della nostra economia". (ANSA).