Pnrr: Urso, riusciremo a rispettare obiettivi di fine anno 

"Dobbiamo rispettarli e sono certo che ci riusciremo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando degli obiettivi del Pnrr previsti entro fine anno. Urso ha sottolineato l'impegno del governo nel "ridefinire l'attuazione dei progetti del Pnrr sulla base delle effettive necessità che il Paese ha in questo momento".

Nel consiglio dei ministri di oggi sarà dichiarato lo stato di emergenza per Ischia e si predisporranno anche le misure per il piano nazionale del clima. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso su Sky Tg24. Bisogna intervenire, ha detto "non solo con le risorse del Pnrr". "Il governo ha il dovere di intervenire e lo farà con la riunione di oggi", ha detto riferendosi alla frana di Casamicciola.

"Sulla realizzazione della rete siamo molto inditero, non ce lo possiamo permettere perché da quello dipende la transizione digitale", ha detto Urso a Sky Tg24.

"Siamo in un confronto serrato con i sindacati, i sindaci e i governatori. Li ho ascolati e abbiamo condiviso alcuni strumenti perché lì c'è bisogno di riequilibrare la governance. Lo Stato ci ha messo molto denaro, ce ne metterà altri 2 miliardi, ma noi abbiamo il dovere di sapere come queste risorse saranno spese effettivamente per recuperare il declino". "Oggi - ha aggiunto Urso - la produzione dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, non è in condizione di poter reggere uno stabilimento e una produzione come quella che l'Italia merita".

Sul caso della raffineria Lukoil di Priolo "ci siamo attivati subito. Siamo in campo e interverremo in un tempo congruo, questa settimana", ha assicurato Urso. Dal 5 dicembre scatterà l'embargo alle importazioni di petrolio dalla Russia, l'unico al momento utilizzato nello stabilimento siciliano.