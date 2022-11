Frana Casamicciola: disposto lo stato di emergenza, stanziati 2 milioni

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l'ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro". Ad annunciarlo, il ministro per il Sud, Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su Ischia.



La premier Giorgia Meloni ha espresso l'intenzione di andare a Ischia prima possibile. E' quanto riferito dal ministro per il Sud. Ai cronisti che gli chiedevano dei tempi di una visita, Musumeci ha aggiunto: "Andarci adesso sarebbe solo una passerella".



"Credo sia importante che per il governo l'emergenza deve finalmente essere superata, parlo delle calamità da dissesto idrogeologico. In questo senso si è dato incarico al ministero per la Protezione civile di dar vita a un gruppo di lavoro che coinvolga i rappresentanti dei dicasteri interessati alla pianificazione e gestione dei fondi, che non sono pochi credetemi, per mitigare il rischio da frane, alluvioni e legate al dissesto idrogeologico", ha detto Musumeci.



"Siamo assolutamente disponibili come Anci a metterci al tavolo con tutte le istituzioni nazionali per dare in concreto il nostro contributo come sindaci. Ma diciamo anche da tempo però che i comuni sono in molta sofferenza per rispettare tutti gli adempimenti strategici delle normativa, questo lo dico in termini di risorse e di addetti". Lo dice all'ANSA il delegato alla Protezione civile dell'Anci Paolo Masetti relativamente al piano varato dal governo dopo la tragedia di Ischia contro i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico.