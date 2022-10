Parlamento, i partiti eleggono i capigruppo. Fdi,Lega e Pd verso la rinconferma degli uscenti

I gruppi parlamentari oggi eleggono i capigruppo. Il Senato ha anticipato alle 15.30 la convocazione della Conferenza dei capigruppo.

"Per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l'onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato". Lo scrive il leader di Fi Silvio Berlusconi in una lettera ai parlamentati azzurri in vista dell'elezione nel pomeriggio dei capigruppo di Camera e Senato.

Il segretario del Pd Enrico Letta ha proposto ai senatori dem, con cui è riunito, una "scelta di continuità" che consiste in una riconferma di Debora Serracchiani capogruppo alla Camera e Simona Malpezzi al Senato. "Dobbiamo essere in grado di dare al prossimo gruppo dirigente libertà (più libertà di quella che io ebbi quando sono arrivato) sugli assetti dei gruppi parlamentari. Mi sembra rispettoso nei confronti di Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, quindi mi sento di suggerirvi una riconferma".

Anche la Lega sembra andare verso la riconferma dei capigruppo uscenti come afferma Stefano Candiani, senatore della Lega, fuori dal palazzo di Montecitorio.

"Sono una scelta dei singoli partiti, ma i leader si sono confrontati anche su questo. FdI manterrà gli stessi, gli uscenti. Vedremo in futuro se sarà necessario fare delle modifiche. In questa fase serve un accompagnamento per mano da parte dei capigruppo uscenti". Lo afferma Giovanni Donzelli, deputato di Fdi ai microfoni di Rtl 102.5