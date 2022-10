Via della Scrofa, da Almirante a laboratorio di governo

Via della Scrofa al centro della politica nazionale. La sede di Fratelli d'Italia, dove ora ha il suo ufficio la leader di Fdi Giorgia Meloni, è una location storica per la destra italiana. E' stata il quartier generale del Msi di Giorgio Almirante dal 1983. Come lo furono Piazza del Gesù ai tempi della Dc, via del Corso durante il craxismo, Botteghe Oscure quando c'era il Pci.

I locali della sede di via della Scrofa, inaugurata da Almirante, furono benedetti dal parroco di Sant'Agostino e hanno visto passare la storia del Movimento sociale: 22 stanze e 530 metri quadri al secondo piano di palazzo Buoncompagni-Ludovisi.

Gianfranco Fini, dopo la svolta di Fiuggi e la nascita di Alleanza Nazionale dalle ceneri del Movimento sociale, mantenne questa sede per poco tempo: forse, si racconta, troppo sottodimensionata per le ambizioni del nuovo partito che traslocò al nuovo quartier generale in via Nazionale, civico 82, di fronte al palazzo delle Esposizioni. A via della Scrofa rimase solo la sede della fondazione e del giornale storico della destra, Il Secolo d'Italia, oggi solo in formato on line.

Poi il ritorno con Fratelli d'Italia. La stanza di Meloni è al secondo piano, dove aveva i suoi uffici, raccontano i decani del giornalismo politico nazionale, proprio Almirante.