Bufera sull'appunto di Berlusconi. Meloni al Cav: 'Non sono ricattabile'

Scoppia un caso sulla foto rubata di un appunto di Berlusconi al Senato in cui Giorgia Meloni è definita "supponente, prepotente, arrogante e offensiva". La foto pubblicata in esclusiva da Repubblica.it alza la tensione tra Forza Italia e Fratelli d'Italia.

In serata a rispondere è la stessa Meloni: "Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè 'non ricattabile'", ha detto uscendo dalla Camera.

In precedenza era stato il neorpesidente del Senato Ignazio la Russa a intervenire: "Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io".

Il foglietto di appunti di Silvio Berlusconi è stato messo sul banco dal cavaliere dopo che aveva incassato il no a Ronzulli ministra e aver mandato al diavolo La Russa, scrive Repubblica.it. Nell'appunto c'è anche scritto: "Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d'accordo".