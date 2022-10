Berlusconi: trattativa finita, nessun ministero a Ronzulli

Prosegue la trattativa? "No, è finita". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Corriere.it lasciando il Senato. E che ministero avrà Licia Ronzulli? "Nessuno". "Nessun ministero alla Ronzulli - ha ribadito - e non va bene perché non si devono dare i veti".



"Sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Forza Italia ha voluto dare un segnale di apertura e collaborazione con il voto del presidente Berlusconi. Ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo. Auspichiamo che questi veti vengano superati, dando il via ad una collaborazione leale ed efficace con le altre forze della maggioranza, per ridare rapidamente un governo al Paese". E' quanto si legge in una nota di Berlusconi.