Draghi a Zelensky: 'L'Italia non riconoscerà il referendum'

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo riferisce Palazzo Chigi sottolineando come il colloquio si sia "incentrato sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e sui 'referenda' illegali indetti dalla Federazione Russa nelle zone

occupate del Donbass, di Kherson e di Zaporizhzhia. ll presidente Draghi ha assicurato che l'Italia non riconoscerà l'esito dei 'referenda' e ha confermato il continuo sostegno da parte del Governo italiano alle Autorità e alla popolazione ucraina in tutti gli ambiti".