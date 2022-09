Elezioni: tutte le proiezioni, FdI primo partito

Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 5%), al Senato Fratelli d'Italia è il primo partito con il 24,6%. Il Pd è al 19,4%, M5s invece al 16,5%. Al Senato la Lega è all'8,5% mentre Forza Italia si attesta all'8%. Seguono: Azione-Italia Viva 7,3%, Alleanza Verdi e Sinistra

3,5%, +Europa 2,9%, Italexit 2%, Unione Popolare 1,4%, Noi Moderati 1,1%. Al Senato la coalizione di centrodestra è avanti con il 42,2%, mentre il centrosinistra è al 26,4%.

La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 12%) al Senato vede in testa la coalizione di centrodestra con il 42,4%, mentre il centrosinistra è al 26%. Al Senato vede Fratelli d'Italia al 24,7%, il Pd al 19%, M5S al 16,7%. Seguono Lega all'8,7%, Forza Italia all'8%, Azione-Italia Viva al 7,3%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3,5, +Europa al 2,9, Italexit all'1,9%, Unione Popolare all'1,5%, Italia Sovrana e Popolare 1,3%.

La terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 21%) al Senato vede Fratelli d'Italia primo partito al 25,4%, seguito dal Partito Democratico al 19,3%. M5S è terzo con il 15,9%, poi Lega 8,8%, Forza Italia 7,9%, Terzo Polo 7,5%.

Secondo la quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 46%) al Senato, Fratelli d'Italia è il primo partito con il 25,6% delle preferenze. Seguono il Partito Democratico con il 19,3%, M5S al 16,2%, Lega all'8,6%, Forza Italia all'8%, Terzo Polo al 7,4%. Al Senato Fratelli d'Italia conquista tra i 66 e i 72 seggi. Segue il Pd con 32-38 seggi, Lega 29-35, M5S 19-25, Forza Italia 16-22, Terzo Polo 7-11, Verdi-Sinistra 5-9, Noi Moderati 0-4, +Europa 0-2, altre 3-5. Il centrodestra è al 43,3%, il centrosinistra al 26,4% e il M5S al 16,2%. Segue il Terzo Polo con il 7,4%.

Secondo la proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 21%) al Senato, la prima per quanto riguarda i seggi, il centrodestra ha 114-126 seggi e il centrosinistra 34-46. Per M5S i seggi sono 21-33, per Azione-Italia Viva 6-12.

La prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione 6%) alla Camera vede in testa la coalizione di centrodestra con il 42,7%, mentre il centrosinistra è al 26,8%. M5S è al 16%, il Terzo Polo al 7,5%.

Secondo la prima proiezione di Swg per La7 (campione al 11%) al Senato il centrodestra è al 43,3%, il centrosinistra al 25,4%. Il M5s è al 17%, il Terzo Polo al 7,9%. Al Senato Fdi è il primo partito con il 26%. Il Pd si attesta al 18,1%, M5s al 17%, la Lega all'8,4%, Forza Italia al 7,9%, Azione-Iv al 7,9%, Verdi-Sinistra al 3,6%, +Europa al 3,10%, Italexit all'1,7%, Noi Moderati all1%, Impegno civico allo 0,6%.

Alla Camera Fdi è primo partito con il 27%. Il centrodestra è al 44,3%, il centrosinistra al 30,9%.

In base alla seconda proiezione di Swg per La7 (copertura al 19%) al Senato il centrodestra è al 43,8%, il centrosinistra al 25,8%. Fdi è il primo partito col 26%. Il Pd si attesta al 18,3%, il M5s al 16,6%, Lega all'8,7%, Forza Italia all'8,2%, Azione-Iv al 7,8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 3,7%, +Europa al 3,1% Italexit all'1,6%, Unione popolare all'1,4%, Noi moderati allo 0,9%, Impegno civico 0,7%.

In base alla terza proiezione di Swg per La7 (copertura al 49%) al Senato il centrodestra si attesta al 44%, il centrosinistra al 26%. Al Senato Fdi si consolida al 26,1%, la Lega all'8,8%, Forza Italia all'8,2%, Noi moderati allo 0,9%. Il Pd è al 18,7%, l'alleanza Verdi-Sinistra al 3,6%, +Europa al 3,1%, Impegno civico allo 0,6%.

In base alla quarta proiezione di Swg per La7 (copertura del campione al 90%) al Senato il centrodestra è al 44,1%, il centrosinistra al 26,4%. Il M5s è al 15,5%, Azione-Iv al 7,6%, Italexit all'1,8%, Unione popolare all'1,3%.

In base alla prima proiezione di Swg per La7 (copertura campione al 28%) sulla distribuzione dei seggi al Senato, al centrodestra vanno 105-125 seggi, al centrosinistra 35-50, al M5s 21-35, Azione-Iv 9-11, Svp 2; per un totale di 196 seggi (esclusi i 4 seggi estero).

In base alla seconda proiezione di Swg per La7 (campione al 55%) sulla distribuzione dei seggi al Senato al centrodestra vanno 109-119 seggi, al centrosinistra 38-48, al M5s 22-32 seggi, ad Azione-Iv 9-11, a Svp 2 seggi.

In base alla prima proiezione di Swg per La7 (copertura del campione 24%) relativa alla Camera, il centrodestra è al 43,9%, il centrosinistra al 26,3%.

Proiezione di Swg per La7 (copertura del campione al 32%) sulla distribuzione dei seggi alla Camera, al centrodestra vanno 230-250 seggi, al centrosinistra 70-90, al M5s 46-54, ad Azione-Iv 18-22, all'Svp 2-3.

In base alla prima proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24 il centrodestra al Senato ha 116 seggi, il centrosinistra 42, M5s 25, Azione/Iv 10, Estero 4, Altri 3. Alla Camera elegge 233 parlamentari, il centrosinistra 90, il Movimento 5 Stelle 47, Azione/Italia Viva 19, altri 3, Estero 8. Al Senato Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito con il 24,6%, mentre il Pd ha il 19,3%. Il Movimento 5 Stelle totalizza il 16,2%, Lega 8,9%, Forza Italia 8,3%, Azione Iv 7,2%. Alla Camera FdI ha il 24,5%, Pd 19,5%, M5s 16,4%, Lega 8,8%, Forza Italia 8%, Azione Iv 7,1%.

Lega e Fratelli d'Italia da soli non avrebbero la maggioranza per formare un governo, determinanti i voti di Forza Italia. Emerge dalla prima proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24: alla Camera, Fratelli d'Italia avrebbe 113 seggi, Lega 65, Forza Italia 48, Noi Moderati 7; Pd 65, Verdi-Sinistra 12, Più Europa 12, Impegno Civico 1, M5s 47, Svp 3, Azione Iv 19, Estero 8. Situazione analoga al Senato: FdI 68, Lega 28, Fi 18, Noi Moderati 2; Pd 33, Verdi-Sinistra 6, Più Europa 3, M5s 25, Azione Iv 10, Svp 3, Estero 3.

Per la seconda proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24 il centrodestra al Senato avrebbe il 43,2%, il centrosinistra 25,8%, il Movimento 5 Stelle 16,6%, Azione Italia Viva 7,4, Altri 6,9. Tra le liste, Fratelli d'Italia 25,5%, Pd 18,7%, M5s 16,6%, Lega 8,6%, Forza Italia 8,4%, Azione Iv 7,4%, Verdi Sinistra 3,5%, Più Europa 3%, Altri 2,9, Italexit 1,8%, Unione Popolare 1,2% Noi Moderati 0,7%, Impegno Civico 0,7%, It Sovr 0,6%, Svp 0,4%.

FdI si conferma il primo partito alla Camera con 116 seggi, quasi doppiando la Lega che ne avrebbe 64, mentre Forza Italia ne avrebbe 50, Noi Moderati 8; il Pd avrebbe invece 66 seggi, Verdi-Sinistra 13, Più Europa 3, Impegno Civico 1, Svp 3; Movimento 5 Stelle 49, Azione Italia Viva 19, Estero 8. Al Senato Fratelli d'Italia otterrebbe 68 seggi, Lega 28, Fi 18, Noi Moderati 2; Pd 38, Verdi Sinistra 3, Più Europa 1, Svp 3, Azione Italia Viva 10, M5s 25, Estero 4.