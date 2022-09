Elezioni: ecco i primi exit poll, il centrodestra è avanti

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l'Italia 0,5-2,5. Altri 4-6.

Al Senato la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45%, mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%, Italexit per l'Italia 0,5-2,5%, altri 4-6%.

Seggi: alla Camera Cdx 227-257; Csx 78-98; M5s 36-56; Azione-Italia Viva 15-25. Al Senato: Cdx 111-131 ; Cds 33-53 ; M5s 14-34 : Azione-Italia Viva 4-12.

Secondo il primo exit poll di Trend Swg per La7 Fdi è la prima forza politica con una percentuale tra il 23 e il 27%. il Pd ha una percentuale tra il 18 e il 22%; il M5s tra il 13,5 e il 17,5%, Lega tra il 9,5 e il 13,5% e Forza Italia tra il 6 e l'8%. Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 3-4%, +Europa al 2-3%, Italexit al 2-3% e Impegno civico al 0,5-1,50%.

Secondo il primo Instant Poll Quorum/Youtrend per SkyTg24 al Senato FdI è il primo partito con il 23,7%, segue il Pd con 20,1%, M5s 16,1%, Lega 9,8%, Fi 7,9%, Azione/Iv 7,4%. Per quanto riguarda le coalizioni, alla Camera il centrodestra ha il 42%, il centrosinistra 28,3%, Movimento 5 Stelle 16,4%, Azione/Iv 7,2%. II centrodestra avrebbe 228 seggi, il centrosinistra 95, il Movimento 5 Stelle 47, Azione/Iv 19, altri 3, estero 8. Al Senato, invece, il centrodestra è in vantaggio con 115, centrosinistra 44, Movimento 5 Stelle 24, Azione/Iv 10, altri 3, estero 4. tra le liste al Senato Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito con 66 seggi, poi il Pd con 38, la Lega con 28, M5s con 24, Forza Italia 19, Azione/Iv 10, Verdi/Sinistra 5, estero 4, Svp 3, Noi Moderati 2, Più Europa 1. Alla Camera, Fratelli d'Italia avrebbe 110 seggi, Pd 77, Lega 66, Movimento 5 Stelle 47, Forza Italia 46, Azione/Iv 19, Verdi-Sinistra 14, Estero 8, Noi Moderati 6, Più Europa 3, Svp 3, Impegno Civico 1.

Nel primo intention poll realizzato da Tecné per Mediaset, il centrodestra sarebbe avanti alla Camera e al Senato con la stessa forchetta tra il 41,5% e il 45,5%. Alla Camera il centrosinistra è al 25-29%, M5s 14-18%, Azione 5-9%. Italexit tra 1,5 e 3,5%. Tra i singoli partiti Fdi è primo con 22,5-26,5%, Pd secondo con 17-21%, Lega 8,5-12%, Forza Italia 5-9%. Al Senato il centrosinistra è al 25-29%, M5s 14-18%, Azione 5-9%. Italexit tra 1,5 e 3,5%. Tra i singoli partiti Fdi primo con 22,5-26,5%, poi Pd 17-21%. Lega al 8,5-12% e Forza Italia 5-9%.