È morto Sergio Cassini, per 30 anni giornalista dell'ANSA

È morto a 71 anni Sergio Cassini, giornalista dell'ANSA per oltre 30 anni, al Senato e alla Camera, nella redazione politico-parlamentare, prima di andare in pensione circa dieci anni fa. Sergio, che lascia la moglie Francesca ed i figli Pietro e Giulio, cominciò il suo lavoro all'ANSA facendosi apprezzare, negli anni '80, per i servizi sulle commissioni d'inchiesta e sull'attività dell'Aula di Montecitorio. Per poi passare alla redazione del Senato di cui è stato anche responsabile. Colleghi e amici potranno dargli l'ultimo saluto domani alle 10 presso la camera ardente all'Istituto di medicina legale a Roma in piazza del Verano 38.