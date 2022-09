Salvini attacca Draghi: "Trovi soldi per le bollette oltre a parlare di pupazzi"

"Non ho tempo di seguire la conferenza stampa, penso sia legittimo non seguire la conferenza stampa di Draghi, almeno non c'è ancora un articolo costituzionale che lo impone". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini a una domanda sulle dichiarazioni fatte ieri dal premier Mario Draghi in conferenza stampa, a margine di un'iniziativa su flat tax e pace fiscale in corso a Milano. Poi ha aggiunto: "A proposito di Draghi, oltre che parlare di pupazzi, spero che trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette perché non so se ha capito l'emergenza nazionale a cui stiamo andando in contro".

Agenzia ANSA Salvini non canta Bella Ciao, viva la Pausini - Politica Il leader della Lega intona qualche strofa della 'Leggenda del Piave' (ANSA)

Entra nel vivo l'ultima settimana di campagna elettorale. Letta e Salvini domani si sfidano in piazza in Lombardia. Il segretario del Pd sarà a Monza, Salvini al raduno della Lega a Pontida. Berlusconi chiede la Difesa comune europea, definendo un 'pericolo' la Cina. Salvini difende Orban e non canta 'Bella ciao': 'Viva la Pausini', dice. Durissimo attacco di Renzi a Conte: 'Mezzo uomo, contro di me usi un linguaggio mafioso'. Matteo Richetti, presidente di Azione, accusato di molestie sessuali, replica: 'Tutto falso, ho denunciato un anno fa'. Calenda lo sostiene: 'Da Fanpage attacco vergognoso'.