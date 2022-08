Elezioni: vertice del centrodestra sulle candidature. Letta in corsa a Vicenza: 'Dove hanno tradito Draghi'

Una riunione dei partiti del centrodestra è convocata alle 12.30 a Roma per discutere della divisione dei collegi tra candidati e candidate, in vista delle elezioni del 25 settembre. E' quanto si apprende da fonti di centrodestra.

Il confronto sulle liste nella coalizione è ancora in alto mare, mentre si avvicina la scadenza del 22 agosto, quando dovranno essere depositate al Viminale, Il segretario del Pd Letta, intanto, annuncia che si candiderà a Vicenza: 'Penso che la nostra campagna elettorale non debba essere in difesa, ma in attacco. Voglio dimostrare che queste elezioni possiamo vincerle, quindi ho deciso di fare un'incursione laddove la partita è più difficile e dove il numero di coloro che hanno tradito Draghi è altissimo'