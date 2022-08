Una mostra virtuale su Don Giussani a 100 anni dalla nascita

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Don Giussani in parole, opere, musica, immagini d'arte e di natura, testimonianze. La mostra virtuale in 3D realizzata nell'ambito delle iniziative per il centenario della sua nascita, crea uno spazio permanente e potenzialmente dilatabile dove "imbattersi" oggi nella persona del sacerdote nato a Desio il 15 ottobre 1922, docente di teologia morale all'Università Cattolica di Milano e fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione.

Accessibile dal sito mostra.luigigiussani.org, il percorso che si snoda fra sale e corridoi, con l'accompagnamento di alcuni brani musicali tra i più amati, propone contributi audio e video anche inediti, testimonianze di compagni di strada e di opinion leader. La sua testimonianza, dice Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, nel video che apre il percorso nella Hall di ingresso, "non è relegata nel passato ma è affidata a tutti coloro che continuano a trovarvi ispirazione per il proprio vivere. Oggi chi è per te Don Giussani? E' da qui che comincia il viaggio". Segue infatti una antologia di testimonianze personali inviate da tutto il mondo in risposta a questa domanda. La mostra, che verrà presentata al Meeting di Rimini, è stata curata dalla Fraternità di Comunione e Liberazione con il coordinamento di Roberto Fontolan e Michele Borghi e disegnata dall'architetto e designer Dario Curatolo. (ANSA).