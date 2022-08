Elezioni: da Salvini e Meloni auguri social per Ferragosto

Ferragosto in famiglia per Giorgia Meloni che sui social fa gli auguri postando una sua foto mentre abbraccia la figlia, ripresa di spalle. "Buon Ferragosto a tutti", scrive la leader di Fratelli d'Italia.

Auguri on line anche dal segretario della Lega, Matteo Salvini: "Buon Ferragosto, amici, a chi è in vacanza, ma soprattutto a chi è rimasto a casa e a chi lavora", scrive sui social aggiungendo una foto mentre parla al telefono, e chiudendo con l'hashtag "Credo" che è lo slogan della sua campagna elettorale. Poco prima, Salvini ha dedicato un twitt alla flat tax ("Abbiamo approvato la flat tax al 15% per 2 milioni di partite iva: ora la faremo anche per dipendenti e pensionati") e un altro a un sondaggio di ieri che registra la crescita della Lega al 15,2%, un punto in più rispetto al 30 luglio.

"Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. Da domani si ricomincia a lavorare per l'Italia!". E' il messaggio di auguri che il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi pubblica sui social con una foto di lui, sorridente e seduto a tavola accanto alla compagna Marta Fascina. Entrambi alzano dei calici per il brindisi.

Auguri e foto in maglietta blu, con un paesaggio alle spalle, per il numero due di FI, Antonio Tajani. "Vi auguro di passare questa festa, religiosa e popolare, in compagnia dei vostri affetti. Sempre con il sorriso", scrive su Twitter.