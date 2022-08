Salvini a Villa Certosa da Berlusconi

"Con Matteo Salvini abbiamo parlato del programma del centrodestra e di come rilanciare l'Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora. Il 25 settembre è importante andare a votare e votare Forza Italia". Lo scrive su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi postando una foto insieme al leader leghista, in Sardegna. I due si stringono la mano sorridenti.



Anche Matteo Salvini posta la stessa foto insieme a Silvio Berlusconi, cha ha incontrato in Sardegna a margine di un'iniziativa elettorale della Lega. "Pomeriggio di lavoro con l'amico Silvio - scrive il segretario su Facebook ricalcando, nel contenuto, il post del presidente di FI pubblicato sui social - Abbiamo parlato di come rilanciare l'Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora. Il 25 settembre, finalmente, la parola tornerà agli italiani".